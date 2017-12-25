Над экс-супругой Армена Джигарханяна сгущаются тучи. Адвокат актера обвиняет Виталину Цымбалюк-Романовскую в мошенничестве и уверяет, что дама вводила Армену Борисовичу сильнодействующие успокаивающие препараты. А теперь против Виталины выступила ее бывший представитель Элина Мазур.

С октября Элина Мазур весьма активно отстаивала интересы Цымбалюк-Романовской перед прессой. Но теперь женщины не общаются. По словам Мазур, после оформления развода Виталины с Джигарханяном в конце ноября у нее с Цымбалюк-Романовской случился конфликт.

«Я прекрасно понимаю, что было ее целью. Оставить старого больного человека немощным. Когда я это осознала, а произошло это не сразу, мне захотелось сбежать. Это неправильно. Да, Виталина наняла меня, чтобы забрать у Джигарханяна все. Она действительно хотела оставить его ни с чем. Я была режиссером всех скандалов, полностью поставила развод так, чтобы Виталина стала еще богаче, и она стала», - заявила Мазур репортерам программы «Новые русские сенсации».

Женщина принесла извинения Джигарханяну. «Я действительно была не права и нашла в себе силы это признать». При этом Мазур утверждает, что действовала в рамках закона.

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