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Раскрыты коварные планы Цымбалюк-Рома­новской


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Над экс-супругой Армена Джигарханяна сгущаются тучи. Адвокат актера обвиняет Виталину Цымбалюк-Романовскую в мошенничестве и уверяет, что дама вводила Армену Борисовичу сильнодействующие успокаивающие препараты. А теперь против Виталины выступила ее бывший представитель Элина Мазур.

С октября Элина Мазур весьма активно отстаивала интересы Цымбалюк-Романовской перед прессой. Но теперь женщины не общаются. По словам Мазур, после оформления развода Виталины с Джигарханяном в конце ноября у нее с Цымбалюк-Романовской случился конфликт.

«Я прекрасно понимаю, что было ее целью. Оставить старого больного человека немощным. Когда я это осознала, а произошло это не сразу, мне захотелось сбежать. Это неправильно. Да, Виталина наняла меня, чтобы забрать у Джигарханяна все. Она действительно хотела оставить его ни с чем. Я была режиссером всех скандалов, полностью поставила развод так, чтобы Виталина стала еще богаче, и она стала», - заявила Мазур репортерам программы «Новые русские сенсации».

Женщина принесла извинения Джигарханяну. «Я действительно была не права и нашла в себе силы это признать». При этом Мазур утверждает, что действовала в рамках закона.

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3 Не нравится 0 Нравится 25.12.2017 Теги: Армен Джигарханян

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Обсуждение 2  

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  • Фло
    До чего же омерзительная история! Причем омерзительны все ее участники: как молодая сучка, которая решила всех обдурить и пропиариться за счет знаменитого актера, так и старый маразматик, который поверил в ее искреннюю любовь. Теперь вот еще одна любительница пиара выискалась. Омерзительно.
    		 26.12.17 00:53
         
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  • 123
    Не поделилась Виталина... Жаба мстит гадючке... ну смешные, право слово! Ну кому это интересно? Говорит чепуху, а не сенсацию. Где сенсация-то? Где факты интересные? Просто ещё одна, как и многие, сказала, что Виталина плохая. Ничего нового. Ну и что дальше? Действовала в рамках закона, значит все законно. Нет состава преступления. Только бабский эмоции. Точка. А "сеанс разоблачения" смешон.
    		25.12.17 18:20
         
    5
         
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