Митя Фомин показал конфликт влюбленных

Митя Фомин решил порадовать поклонников на праздник. Но вовсе не стандартной новогодней песенкой. Артист снял клип на композицию «Рядом», в котором показал конфликт влюбленной пары.

Митя решил рассказать свою историю аллегорически. По сюжету главный герой оказывается в своеобразной изоляции в таксофонной будке.

«Таксофонный аппарат в данном случае играет полноценную роль, - поясняет Фомин, - несмотря на то, что является неодушевленным предметом. Она символ всех эмоциональных препятствий, которые мы сами придумываем. Не готовые идти на уступки, не готовые простить и забыть, мы часто испытываем собственное терпение, время, нервы на прочность, тешим свое самолюбие. Редкий человек переступит через себя и скажет: "Прости. Я был не прав". Мы все что-то пытаемся друг другу доказать, хотя на самом деле нам хочется только одного – быть рядом».

Поклонники новую работу артиста оценили: «Поздравляю с премьерой! Очень чувственная и лиричная песня, с простыми, но глубокими словами, качественный саунд и нежный знакомый голос, картинка завораживает, в целом вызывает непередаваемые эмоции», «Потрясающая песня. Один из лучших хитов уходящего года!﻿», «Шедеврально! Произведение замечательное! Самый талантливый исполнитель!»