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Диана Арбенина планирует выйти замуж в год Собаки


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Новогодняя пора – волшебное время, а главное, что она дарит надежды на то, что следующий год уж точно будет лучше предыдущего. Примерно так считает Диана Арбенина, которая верит, что год Собаки сулит ей счастье в личной жизни.

Рок-звезда планирует выйти замуж в следующем году. Ранее она предпочитала не торопить события, но 2018 год располагает к построению личных отношений. «Я думала выйти замуж, но что-то в 2017 году не получилось. А в 2018-м – посмотрим. Все-таки год Собаки – значит, будет год верности, преданности. Может, и получится стать женой».

Но звезда «Ночных снайперов» не хочет обнадеживать себя заранее, если же не получится встретить вторую половинку, она переживать не будет. «Лучше не жениться, чем потом разводиться», - утешает себя артистка.

Арбенина не унывает еще потому, что есть кому ждать ее дома, ведь певица – счастливая мама двойняшек. Артем и Марта  появились на свет, когда артистке было 35 лет.

После гастролей она всегда торопится домой, где ее ждут сын и дочь. Новый год, соответственно, рок-певица будет отмечать дома, с детьми и родителями, а в праздничные дни она хочет попасть на каток и погулять в парке. В интервью изданию «Собеседник» певица рассказала о подготовке к торжеству.

«Елку на днях собираемся покупать, но только живую – искусственные я не приемлю. Мне даже нравится, когда елочка осыпается, люблю подметать потом иголочки», - рассказала Арбенина.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 22.12.2017 Теги: Диана Арбенина

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