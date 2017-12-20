Виктория Дайнеко учится стрелять из оружия

Виктория Дайнеко три месяца назад стала свободной девушкой. Певица тяжело переживала развод с музыкантом Дмитрием Клейманом. И накопившиеся обиды довели ее до стресса. Но Виктория нашла метод, как с ним бороться. Причем он достаточно агрессивный.

Публикация от Victoria Daineko (@victoriadaineko) Дек 19, 2017 at 10:08 PST

Виктория на днях поведала о том, что пошла на курсы стрельбы, теперь она считает себя счастливым человеком. Психологи же отмечают, что Виктория выбрала эффективный метод борьбы со стрессом, пишет издание «7Дней».

Стоит отметить, что стрельба – не единственный агрессивный вид занятий Виктории. Певица также давно занимается боксом, таким образом выплескивая ненужные эмоции и негатив.

О расставании с Клейманом певица сообщила весной. Затем стало известно о том, что музыкант подал заявление на развод. «Поставлена точка. А когда есть ясность, это прекрасно. Я такой человек: пока окончательную точку не поставлю, не могу пойти дальше, даже флиртовать с мужчинами не могу. Все это время я ждала от мужа какого-то решения. И вот я его, наконец, дождалась. Правда, рассчитывала на другое», - говорила ранее исполнительница.

После разрыва отношений певица неоднократно позволяла себе язвительные выпады в адрес бывшего, публикуя их в личном блоге, а потом удаляя. Сейчас страсти поутихли, пара пытается нормально общаться и растить совместными усилиями дочь.