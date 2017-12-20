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Марго Робби вернется на лед


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У Марго Робби (Margot Robbie) большие планы на Рождество. Актриса, сыгравшая в нашумевшей картине о фигуристке, планирует в праздники веселиться на катке.

 
 

Публикация от @margotrobbie

27-летняя актриса, номинированная на «Золотой глобус» за роль в картине «Ледяная стерва» («Я, Тоня» в американском прокате), по условиям контракта, не могла в течение года кататься на коньках, в целях безопасности. И в эти праздники актриса сможет снова вернуться на каток.

«Я хочу снова надеть свои коньки и вернуться на лед на Рождество», - недавно сказала Марго.

Марго научилась кататься на коньках, когда приступила к съемкам в картине «Ледяная стерва». Лента о скандально известной американской фигуристке Тоне Хардинг. Главная героиня - девушка амбициозная и смелая. Она запросто выходит на лед с сигаретой, давит окурок коньком и исполняет тройной аксель.

В октябре актриса признавалась, что стиль одежды для фигурного катания повлиял на ее жизнь и гардероб, она поймала себя на том, что почти каждый день одевается в стиле 90-х годов прошлого века.

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0 Не нравится 1 Нравится 20.12.2017 Теги: Марго Робби

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