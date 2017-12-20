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Авраам Руссо не хочет развода


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Певец Авраам Руссо, похоже, пережил кризис среднего возраста. Несколько месяцев назад артист решил расстаться с супругой на фоне скандала. Ходили сплетни об измене Авраама, и при этом певец грозил оставить жену без средств к существованию. Но теперь исполнитель одумался.

На протяжении нескольких месяцев Руссо обсуждал свои семейные проблемы на различных телешоу. Так, в студии проекта «На самом деле» артист заявил, что намерен развестись из-за сильного давления со стороны жены. Супруга звезды Морела обвиняла мужа в предательстве. Но выражала надежду на то, что Авраам в конце концов одумается. Что и произошло.

«Сейчас мы с Морелой сели за стол переговоров. Я понял, что не хочу развода. Конечно, разногласий и проблем у нас много, но все решаемо. Два дня я провел с девочками. Наконец-то, за долгое время спокойно погуляли по городу, поужинали, я часами играл с ними в нашем доме. Они заслуживают полноценную семью», - цитирует певца Starhit.

Напомним, Руссо состоит в браке 12 лет. У артиста растут 10-летняя дочь Эмануэлла и 3-летняя Аве Мария. Семья артиста большую часть времени проживает в Лос-Анджелесе.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 20.12.2017 Теги: Авраам Руссо

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