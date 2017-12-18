Ванесса Хадженс тайно обручилась?

Слухи о том, что актеры Ванесса Хадженс (Vanessa Hudgens) и Остин Батлер (Austin Butler) обручились, распространяются с невероятной скоростью. Актрису видели с кольцом на пальце. Означает ли это, что таинство произошло втайне ото всех.

Публикация от Vanessa Hudgens (@vanessahudgens) Дек 16 2017 в 2:19 PST

Прекрасная брюнетка была замечена с сияющим кольцом на левом пальце после того, как 14 декабря отметила свой двадцать девятый день рождения. И теперь поклонники недоумевают, сделал ли Остин своей девушке самый лучший подарок, предложил ли он ей выйти замуж.

Судя по фото в Insta, кольцо не похоже на обручальное и оно явно не с бриллиантом. Но и Ванесса не отличается особой приверженностью к традициям. Кольцо вызывает множество вопросов. Может ли такая девушка, как Ванесса, потребовать, чтобы Остин опустился перед ней на одно колено и произнес обычные слова, пишет hollywoodlife.com.

Учитывая непредсказуемость девушки, чьи образы варьируются от богемных до глаумурных, можно ожидать чего угодно. Очаровательная пара встречается с сентября 2011 года, возможно, им пора уже и обручиться. Учитывая, как много времени уже прошло и что звезды явно не привыкли торопиться, ожидать свадьбы после этого тоже можно довольно долго.

