 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Мик Джаггер решил заняться ребенком


0 0

Мик Джаггер (Mick Jagger) в свои 74 года - мужчина ого-го! Запросто завязывает отношения с девушками на полвека младше него, и девушки в восторге. Но сейчас у солиста The Rolling Stones появилось занятие поважнее, нежели романы с юными красавицами.

Несколько месяцев назад стало известно о романе Мика с 22-летним кинопродюсером Нур Альфаллой (Noor Alfallah). Рок-певец познакомился с девушкой в Париже, и, по словам приятелей звезды, у артиста складывалось все отлично. «Мик не потерял харизму и шарм», - уверяли в окружении знаменитости.

Но теперь Джаггер расстался с Нур. И решил не искать новых приключений, а заняться своим младшим сыном. Годовалым Деверо Октавианом Базилем. Мальчика (который стал восьмым наследником музыканта) Мику подарила его бывшая возлюбленная, балерина Мелани Хамрик (Melanie Hamrick). «Отношения Мика и Нур стали весьма прохладными. И сейчас он намерен сфокусироваться на ребенке с Мелани», - рассказал инсайдер The Sunday Mirror.

Напомним, незадолго до появления Деверо на свет Мик и Мелани подписали контракт, согласно которому музыкант обязался ежемесячно выплачивать Хамрик по 15 000 фунтов стерлингов, пока мальчик не станет совершеннолетним (до 21 года). Музыкант также приобрел для Мелани и Деверо таунхаус в Нью-Йорке.

Ранее мы писали:

Мик Джаггер влюблен в русскую модель. Манекенщица Маша Руденко очаровала рок-звезду. 

Мик Джаггер — первый «рок-н-ролл-прадедушка». Внучка Мика Ассизи Джексон (Assisi Jackson) подарила ему правнучку. 

Мик Джаггер: «Тренируюсь 6 дней в неделю». У звезды достаточно сил и энергии. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 18.12.2017 Теги: Мик Джаггер

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору