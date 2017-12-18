Мик Джаггер решил заняться ребенком

Мик Джаггер (Mick Jagger) в свои 74 года - мужчина ого-го! Запросто завязывает отношения с девушками на полвека младше него, и девушки в восторге. Но сейчас у солиста The Rolling Stones появилось занятие поважнее, нежели романы с юными красавицами.

Несколько месяцев назад стало известно о романе Мика с 22-летним кинопродюсером Нур Альфаллой (Noor Alfallah). Рок-певец познакомился с девушкой в Париже, и, по словам приятелей звезды, у артиста складывалось все отлично. «Мик не потерял харизму и шарм», - уверяли в окружении знаменитости.

Но теперь Джаггер расстался с Нур. И решил не искать новых приключений, а заняться своим младшим сыном. Годовалым Деверо Октавианом Базилем. Мальчика (который стал восьмым наследником музыканта) Мику подарила его бывшая возлюбленная, балерина Мелани Хамрик (Melanie Hamrick). «Отношения Мика и Нур стали весьма прохладными. И сейчас он намерен сфокусироваться на ребенке с Мелани», - рассказал инсайдер The Sunday Mirror.

Напомним, незадолго до появления Деверо на свет Мик и Мелани подписали контракт, согласно которому музыкант обязался ежемесячно выплачивать Хамрик по 15 000 фунтов стерлингов, пока мальчик не станет совершеннолетним (до 21 года). Музыкант также приобрел для Мелани и Деверо таунхаус в Нью-Йорке.

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Источник фото: Globallookpress.com