Кайли Миноуг рассказала о свадьбе

Кайли Миноуг (Kylie Minogue) осталась с разбитым сердцем, когда была вынуждена отменить свою помолвку с британским актером Джошуа Сассом (Joshua Sasse). Ранее пара решила не жениться до тех пор, пока однополые браки не будут легализованы в Австралии. И недавно поп-певица высказалась по поводу принятия парламентом соответствующего закона.

Публикация от Kylie Minogue (@kylieminogue) Дек 12 2017 в 4:49 PST

В интервью для News Limited Кайли не скрывала радости от того, что однополые пары теперь смогут сочетаться законным браком, также она упомянула, что и сама теперь сможет выйти замуж.

Кайли и Джош были активными сторонниками компании в поддержку однополых браков, часто появляясь в футболках с соответствующими надписями даже на официальных мероприятиях.

«Мне нравятся свадьбы. Только не заставляйте меня саму проходить через это», - говорит Кайли. Она признается, что была готова к тому, что количество присылаемых ей приглашений спеть на однополых свадьбах увеличится, певица уверяет, что с радостью выступит на всех.

Ранее в этом месяце Кайли обратилась к соцсетям, чтобы отпраздновать историческое событие: принятие парламентом Австралии закона о всеобщем равенстве при заключении браков. «Любовь есть любовь!» - написала певица. Она также выложила в Insta фотографии себя в радужных платьях. «Австралия сказала "да"», - гласила подпись.

Кайли теперь свободна от обязательств и сможет выбрать себе достойного жениха. Только это будет явно не Сасс, поскольку певица рассталась в этом году с британским актером из-за измены.