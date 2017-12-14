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Сальма Хайек рассказала о своем монстре


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С октября голливудского продюсера Харви Вайнштейна (Harvey Weinstein) обвинили в домогательствах десятки известных актрис. И теперь пришла очередь еще одной звезды А-класса. Сальма Хайек (Salma Hayek) назвала Вайнштейна «своим монстром».

Признание 51-летняя актриса сделала в издании The New York Times. В своей публикации Сальма называет Вайнштейна «страстным киноманом, рисковым человеком, покровителем талантов в кино, любящим отцом и монстром». «В течение многих лет он был моим монстром», - подчеркивает звезда.

Неприятный инцидент с Харви Хайек пришлось пережить во время съемок фильма «Фрида» в 2002 году. По словам Сальмы, она неоднократно получала предложения о совместном душе, массаже и занятиях любовью. И неизменно отвечала отказом. Но когда Вайнштейн потребовал от Хайек сняться в откровенной сцене с женщиной, у Сальмы случился нервный срыв. «Это был первый и последний нервный срыв за мою карьеру», - уточняет актриса.

В ответ представители продюсера заявили, что «мистер Вайнштейн не припомнит, когда он заставлял госпожу Хайек сниматься в откровенной сцене с женщиной безвозмездно. Его не было на съемках».

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Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 1 Нравится 14.12.2017 Теги: Сальма Хайек

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