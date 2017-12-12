Алика Смехова поддерживает Гузееву

Актриса Алика Смехова к Новому году готова и с удовольствием принимает участие в различных мероприятиях. На прошлой неделе Алика блеснула в благотворительном аукционе, а теперь сообщила о съемках в программе «Давай поженимся».

Об участии в популярном шоу Алика сообщила в Instagram. Актриса опубликовала совместный снимок с Ларисой Гузеевой и написала: «Наконец, добралась и до тв-шоу "Давай поженимся" с моей дорогой Ларисой Гузеевой. Я в группе новогодней поддержки и с сюрпризом. Эфир на последней неделе декабря. Будет весело».

Подписчики не преминули заметить, что выглядит Смехова превосходно: «Женщины с изюминкой», «Алика, может, в этой программе себе жениха подберешь? А почему бы и нет?! Вы должны быть счастливы в своей жизни!», «Какие все-таки... как бы выразиться... Породистые».

Кстати, летом Алика поделилась своими рецептами красоты. «Мои секреты просты. Первое и самое главное — это режим дня и здоровое питание. Второе — еженедельные разгрузки, например, в среду я пью только несладкий сок и ничего не ем. Конечно, помогает и регулярный спорт. Я остановилась на йоге и плавании. И немаловажную роль играет позитивный настрой к окружающему миру, а к себе — немного иронии. Очень помогает!»

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