Садальский против Меньшовой и Галкина

С августа на Первом канале происходят довольно серьезные изменения. Но не все новшества нравятся публике. Например, после ухода Андрея Малахова с шоу «Сегодня вечером» проект с Юлией Меньшовой и Максимом Галкиным в качестве ведущих не нравится публике. Актер Станислав Садальский даже обратился к Константину Эрнсту.

Накануне Садальский обратился с призывом к Эрнсту подумать о замене Галкина и Меньшовой. «Посмотрел «В субботу вечером» на Первом. И что? Дилетант разговаривает с дилетантом. Пустой и еще пустее… Константин Львович, ну не можете это не увидеть, что две абсолютные красующиеся друг перед другом мартышки по определению не могут вести эту программу!» - написал актер и поинтересовался у подписчиков, кого бы они хотели видеть на проекте.

Любопытно, что многие ответили, что после ухода Малахова шоу не смотрят.

Напомним, в конце октября Максим анонсировал новый выпуск программы, уточнив, что на этот раз в студии он будет без коллеги. «Некоторые выпуски мы с Юлей Меньшовой будем вести по одному. В этот раз буду я», - сообщил шоумен. Сама ведущая чуть позже также пояснила: «Спокуха! Через неделю я буду в эфире "Сегодня вечером", одна, без Макса. Иногда мы будем вести эфиры по одиночке, а иногда - снова вдвоем».

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