Руссо запутался в отношениях с женой

Певец Авраам Руссо не может найти себе места. Артист недавно заявил о намерении развестись с женой Морелой, но теперь он колеблется. Выяснилось это в ходе телешоу «На самом деле».

Авраам стал гостем Дмитрия Шепелева и заявил на шоу, что основная причина развода - слишком сильное давление со стороны жены. По словам певца, сейчас он не в состоянии содержать дом, в котором живет Морела с дочерьми, поскольку его гонорары сейчас не столь высоки, как раньше. Он также пожаловался на оскорбления со стороны жены и высказал убеждение, что Морела просто не хочет работать над отношениями.

«Авраам подал на развод, нанял адвоката. Я была даже не в курсе. Последние три года после того, как родилась дочка, Авраам изменился не в лучшую сторону», - пояснила в свою очередь женщина.

Также выяснилось, что Руссо изменял жене. Морела такое простить не готова. Но в конце передачи артист неожиданно признался, что хотел бы наладить отношения с супругой и забыть конфликты.

Напомним, ранее Морела писала в соцсетях: «Думаю, меня поймет каждая женщина, которую предали и оставили с маленькими детьми не только без средств для существования, но и в долгах. Особенно поймут те, которые, забыв о себе, жертвовали себя мужу, жили им и ради него. Вот и я полностью растворилась в муже, а поняла это, когда услышала "ты ноль, ты никто, копай себе могилу". На сегодняшний день уровень конфликта между мной и Авраамом очень высок».

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