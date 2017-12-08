Кафельникова снова напугала поклонников

Алеся Кафельникова продолжает серьезную работу над своей модельной карьерой. Сейчас у девушки плотный график съемок, но на чувстве юмора Алеси это не отразилось. Кафельникова время от времени устраивает провокации и недавно заставила поклонников побеспокоиться.

Публикация от Too Sensitive (@alesyakaf) Дек 7 2017 в 4:22 PST

«Проанализировав сегодня все свои переписки, эмоциональные скачки, используемые смайлы в телефоне, могу твердо заявить, что у меня - биполярное расстройство», – сообщила модель на днях в соцсетях.

Публикация от Too Sensitive (@alesyakaf) Дек 2 2017 в 11:18 PST

Не все поклонники поняли шутку, некоторые даже заметили, что смайлики не самый верный способ диагностики расстройств психики. В конце концов Алеся решила уточнить: «Как бы этот пост – сарказм. Если вы принимаете всерьез все, что я тут пишу, то мне вас очень жаль».

Напомним, минувшим летом отец девушки Евгений Кафельников сообщил, что запрещенные препараты превратили его жизнь в ад. Многие расценили это как намек на наркозависимость Алеси. Сама модель позже опровергла сплетни. Однако в октябре появились сообщения о серьезном нервном срыве девушки и госпитализации модели в психиатрическую больницу в Санкт-Петербурге.

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Алеся Кафельникова жалуется на трудности. Девушка упорно строит модельную карьеру.