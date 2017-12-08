Экс-супруге Джигарханяна предъявлено обвинение

В конце октября суд расторг брак Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Но скандальные разбирательства между супругами продолжаются. Как стало известно, сейчас Виталина не сможет покинуть Москву, поскольку ей предъявлено обвинение в нарушении тайны личной жизни.

Представительница Цымбалюк-Романовской ранее говорила о планах дамы отправиться на гастроли в Европу. «Виталину зовут во Францию и в Германию. Не забывайте, она профессиональная, талантливая пианистка. Ей больше нравится первый вариант, и в середине декабря она планирует улететь в Париж, чтобы узнать условия контракта».

Но теперь дама не сможет покинуть Москву как минимум до января. « Ей предъявлено официальное обвинение по статье 137 УК РФ ("нарушение неприкосновенности частной жизни"). Установлено, что она собирала и распространяла в СМИ информацию о личной и семейной жизни Джигарханяна без его согласия», — заявил адвокат актера.

Мерой пресечения стала подписка о невыезде. «Так что новогодние праздники она проведет в заснеженной Москве. Если она нарушит меру пресечения, то речь пойдет уже о другой, как минимум о домашнем аресте», — цитирует РИА Новости юриста.

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Источник фото: Globallookpress.com