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Памела Андерсон про­демонстрировала новую коллекцию Coco de Mer


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Она стала знаменитой в восьмидесятые как Си Джей Паркер из телевизионного сериала «Спасатели Малибу». И Памела Андерсон (Pamela Anderson) становится все прекраснее с годами, что доказывает новая фотосессия для Coco de Mer.

 

Американская актриса продемонстрировала соблазнительное нижнее белье. На снимках она принимала провокационные позы и кокетничала, играя с прядками волос. Лежа на шелковых простынях, звезда забавлялась со старой камерой, позволяя вспомнить классические снимки высокой моды пятидесятых.

Демонстрируя свою фигуру, мало изменившуюся со времен «Спасателей Малибу», актриса нанесла лишь самый легкий макияж, чтобы подчеркнуть свою естественную неувядающую красоту, пишет Daily Mail. С этой же целью она использовала и наряды из коллекции, которая поступит в продажу 6 декабря.

Эффектная блондинка стала знаменитой в качестве полногрудой спасательницы Си Джей Паркер, снимаясь вместе с Дэвидом Хассельхоффом. Также она построила успешную карьеру модели и слывет отчаянной защитницей прав животных, для чего организовала даже Фонд Памелы Андерсон. Согласно слухам, она встречается с 31-летним футболистом.

Недавно в интервью на шоу Megyn Kelly Today она рассказала о том, для чего встречалась с Джулианом Ассанжем, с которым ее познакомила модельер Вивьен Вествуд. Во время разговора с Ассанжем, который скрывается в лондонском посольстве Эквадора, Памела попросила его совета о том, как стать более эффективной в ее деятельности активистки.
 



0 Не нравится 0 Нравится 06.12.2017 Теги: Памела Андерсон

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