Что дарить в 2018 году?

Согласно трендам последних лет – мировое сообщество взяло курс на здоровый образ жизни и правильное питание. Активные занятия спортом и детоксикация организма позволили увеличить продолжительность жизни и избавиться от многих болезней желудка и опорно-двигательного аппарата.

Сегодня, когда на пороге 2018 год ценно сохранять здоровую тенденцию и заботиться о себе, близких и знакомых людях. Поэтому Студия чайных идей подготовила для Вас подборку подарков с настоящим китайским чаем, который позволяет сохранять бодрость на протяжении всего дня, обладает омолаживающим эффектом и очищает наш организм от вредного влияния окружающей среды.

Для начала рассмотрим несколько элегантных и простых решений для подарка женщине и мужчине в пределах 2 000 рублей:

Чайный набор «Прелестные рыбки Бай» - содержит 4 сорта китайского чая, которые удовлетворят самые изысканные запросы любителей этого напитка – в состав входит Молочный улун Най Сян, Жасминовый чай Моли Хуа Ча, Белый чай Бай Му Дань, Черный чай Мин Хун Ча. Такой состав универсально подойдёт как для женщин, так и для мужчин, ценящих чай и своё здоровье.

Набор «Сестрички Фен Хон» станет шикарным презентом к празднику для женщин, на Новый год, день рождения, 8 марта, а может и как подарок на свадьбу или учителям. В его составе Жасминовый чай Моли Хуа Ча, Белый чай Бай Му Дань, Черный чай Мин Хун Ча, Улун Тегуанинь. Каждый сорт чая обладает своим неповторимым вкусом, и каждый день будет напоминать о вашем оригинальном подарке.

Если в вашей компании намечается серьезное мероприятие (годовщина, юбилей, день рождения шефа, или поручили закупить подарки для компании) то стоит обратить внимание на подарки категории Бизнес, которые подчеркнут Ваш статус и произведут идеальное впечатление.

Одним из таких подарков может стать «Начальница Кин Гжао». Ярко-красная коробка, в сочетании с легендарными сортами китайского чая будет роскошным презентом на любом торжестве. В её состав входят Пуэр Шу, Улун Тегуанинь, Улун Да Хун Пао, Черный чай Мин Хун Ча.

«Узоры чайного юга» подойдут для более важных и значимых мероприятий и встреч. Черный чай Дян Хун, Черный чай Мин Хун Ча и Улун Да Хун Пао согреют и расположат к беседе. Темные, но в то же время контрастирующие с красным цвета, подчёркивают дороговизну и элитарность подарка.

Для любителей ассорти и богатых на наполнение подарков – подойдёт «Великолепная Семерка». Семь изысканных сортов - Молочный улун Най Сян, Жасминовый чай Моли Хуа Ча, Белый чай Бай Му Дань, Черный чай Мин Хун Ча, Улун Тегуанинь, Зеленый чай Е Шен и Улун Да Хун Пао позволят вдоволь насладиться и распробовать лучшие чаи Китая.

Но бывают и очень важные и дорогие моменты в жизни и на работе, когда подарок должен быть соответствующим! На такой случай следует дарить самое необычное и дорогое. Мы рекомендуем рассматривать богатые и не обычные по наполнению наборы на такой случай

Одним из таких вариантов станет «Изящная Гже Ли», наполненная сразу шестью сортами коллекционного чая! Пуэр Шу, Молочный улун Най Сян, Тайваньский улун Габа Алишань, Улун Тегуанинь, Улун Да Хун Пао, Улун Фен Хуан Дан Цун – одни из самых всемирно известных чаев Китая. Такой презент подойдёт как для мужчины, так и женщине.

Другим интересным подарком станет набор «Уважаемый Лао Бань», содержащий элитный Улун Тегуанинь, и фарфоровую утварь: Чабань (доска для заваривания чая), чайничек и две пиалы. Такой подарок позволит любому человеку погрузиться в атмосферу чайной церемонии, и отвлечься от бытовой суеты.

Еще больше интересных и красивых подарков Вы найдёте в Студии Чайных идей - на сайте iteastudio.ru и по телефону 8(495) 743-00-34. Для корпоративных клиентов специальные условия.

Приятного чаепития!



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