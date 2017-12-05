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Алена Апина и Black Russian Mama подготовили клип-манифест мужчинам


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Для настоящего искусства нет преград и запретов. И создать что-то новое и оригинальное решила знаменитая певица Алена Апина. Звезда создала дуэт с популярным insta-блогером Натальей Красновой (Black Russian Mama). И вот что из этого получилось.

Звездные дамы решили порадовать мужчин к Новому году. Нет, они не нарядятся в костюмы снегурочек. Подарок этот будет музыкальным.

Девушки записали совместный трек и сняли на него клип. И цель ролика - напомнить мужчинам, что накануне новогодних праздников и шумных корпоративных вечеринок стоит проявить изобретательность при знакомстве с прекрасным полом.

«Это не просто трек, скорее манифест, который просто обязаны поддержать уставшие от банальных комплиментов женщины, - утверждает Наталья. - Остро, дерзко, социально, бескомпромиссно и еще сколько хотите наречий. Мы не пытаемся хайпануть, просто говорим правду».

Клип снимался в конце ноября в Москве. Премьера намечена на 16 декабря. Ролик можно будет посмотреть на YouTube-каналах Алены Апиной и Black Russian Mama.

Ранее Алена Апина утверждала, что в ее творчестве наступил новый этап. Певица заявила, что теперь ее песни будут о взрослой любви, «о том, что происходит в душе взрослой женщины».



0 Не нравится 3 Нравится 05.12.2017 Теги: Алена Апина Black Russian Mama

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