Принц Гарри и Меган Маркл: первый официальный визит

Принц Гарри (Harry) и Меган Маркл (Meghan Markle) хорошо смотрятся вместе, вызывая восхищение у поклонников. Сегодня они совершили первый официальный визит как пара, появившись в Ноттингеме в одежде одного цвета.

Первого декабря принц Гарри и Меган появились в статусе официальной королевской пары в городе Ноттингем, при этом они были в одинаковых синих пальто. Это было первое мероприятие Меган как будущего члена королевской семьи, пишет hollywoodlife.com.

Они держались за руки и выглядели как влюбленная парочка, Гарри и Меган жали руки поклонникам, обнимались с ними и принимали от них цветы. И принц, и Меган все время улыбались. Пара прибыла в город для того, чтобы встретиться со служащими Ноттингемской Академии, которые работают над программой, предназначенной для того, чтобы не дать молодым людям встать на путь преступлений.

Принц Гарри и Меган также посетят благотворительную ярмарку в честь Всемирного дня борьбы со СПИДом. Мать принца Гарри, принцесса Диана, оказывала поддержку и помощь больным этой болезнью.

Принц Гарри и Меган, о помолвке которых стало известно в начале недели, поженятся в мае 2018 года. Точная дата еще не была названа, но уже известно, что свадьба состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. На обручальном кольце Меган можно увидеть бриллианты из частной коллекции принцессы Дианы.



Источник фото: Globallookpress.com