Экс-супруга Джигарханяна намекнула на беременность
1 0
На днях мировой суд Кунцевского района Москвы расторг брак Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Если в течение месяца решение не будет обжаловано, то вступит в силу. На развод подал Армен Борисович, и Виталина была не против. Но сейчас стало известно интересное обстоятельство.
На данный момент ведется следствие по делу о хищении в театре Джигарханяна государственных средств на сумму в 80 миллионов рублей. Прямых доказательств виновности Цымбалюк-Романовской нет, однако у следователей появились вопросы к женщине. Но дама встречаться со следователями отказалась на том основании, что она находится в интересном положении.
«Сказала, что доктор настоятельно рекомендовал ей покой - никаких нервов и волнений. Якобы и в Грузию она уезжала лишь для того, чтобы лечь в частную клинику на сохранение. Боялась, что если будет лечиться в Москве, об этом узнают журналисты», - цитирует «Комсомольская правда» источник в следственных органах.
Сама дама пока предпочитает не обсуждать тему с журналистами. Но юристы отмечают, что беременность Цымбалюк-Романовской может серьезно повлиять на решение суда при рассмотрении имущественного спора Виталины с 82-летним Джигарханяном.
Ранее мы писали:
Армен Джигарханян: «У бедных людей и эмоции небогатые». Артист считает, что финансы влияют на способность к творчеству.
Билли Боб Торнтон тайно женился. Актер решил еще раз попытать счастья в браке.Возлюбленная Джигарханяна разоткровенничалась. Дама рассказала о романе с актером.
Читайте также
Обсуждение 9
-
? Что это ? ОренбуржьеУ неё же есть дочь она от кого ? Ей года 3! А с Арменом говорит живёт 10-16 лет ! ?
30.11.17 10:17
-
Виноват во всем Путин
29.11.17 15:04
-
123Это может быть даже генетически его ребёнок :-) Замороженная много лет назад сперма, например..
29.11.17 14:57
-
лакидааа уж.. прям как в тех комедиях, где он играл - как одурачить старого мужа, только сейчас у него иная роль( мдя
29.11.17 14:28
-
Ellis_@Супружество с очень пожилым мужчиной это чистый баланс. Что будет получено и что будет упущено. Вот и неудивительно, что женщина захотела получить упущенное. При чём, как можно скорее. Да и соскучилась, небось, по молодому телу и горячему сексу. Возжелала Виталина секса без витамина)) Ну и ребёнок очень кстати сейчас. Не всё же суетой заниматься.
29.11.17 13:43
-
ПерсиковаСтаро , как мир )
29.11.17 12:03
-
Она очень не глупая...такое провернуть..
29.11.17 11:45
-
ПрелестьОригинально
29.11.17 11:16
-
VitaminkaОт кого ?
29.11.17 11:13