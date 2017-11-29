Экс-супруга Джигарханяна намекнула на беременность

На днях мировой суд Кунцевского района Москвы расторг брак Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Если в течение месяца решение не будет обжаловано, то вступит в силу. На развод подал Армен Борисович, и Виталина была не против. Но сейчас стало известно интересное обстоятельство.

На данный момент ведется следствие по делу о хищении в театре Джигарханяна государственных средств на сумму в 80 миллионов рублей. Прямых доказательств виновности Цымбалюк-Романовской нет, однако у следователей появились вопросы к женщине. Но дама встречаться со следователями отказалась на том основании, что она находится в интересном положении.

«Сказала, что доктор настоятельно рекомендовал ей покой - никаких нервов и волнений. Якобы и в Грузию она уезжала лишь для того, чтобы лечь в частную клинику на сохранение. Боялась, что если будет лечиться в Москве, об этом узнают журналисты», - цитирует «Комсомольская правда» источник в следственных органах.

Сама дама пока предпочитает не обсуждать тему с журналистами. Но юристы отмечают, что беременность Цымбалюк-Романовской может серьезно повлиять на решение суда при рассмотрении имущественного спора Виталины с 82-летним Джигарханяном.

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