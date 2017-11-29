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Экс-возлюбленная принца Гарри не унывает


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Крессида Бонас (Cressida Bonas) разместила вчера в Insta вдохновляющее послание своим поклонникам. Она сделала это через сутки после того, как ее бывший парень, принц Гарри, объявил о помолвке с Меган Маркл.

 

Крессида, которая встречалась с принцем с 2012 по 2014 годы, разместила рисунок девушки и молодого человека, сидящих рядом на качелях и пытающихся дотянуться друг до друга. «Не важно, насколько ты считаешь себя образованным, талантливым, богатым или красивым, главное, как ты относишься к людям», - подписала она картинку.

Крессида – довольно успешная актриса, она была представлена принцу Гарри его кузиной, принцессой Евгенией. Пара хранила роман в секрете, и только в 2014 году Крессида появилась вместе с Гарри на ее первом официальном мероприятии в Лондоне, пишет издание Hello!.

Считается, что пара была вынуждена расстаться из-за давления и внимания, оказываемого публикой. Об этом Крессида говорила в шоу BBC Woman’s Hour.

Во время шоу ведущий спросил Крессиду, не чувствовала ли она в отношениях с принцем особое отношение к себе, когда женщина определяется ее более знаменитым мужчиной. Крессида призналась, что часто о ней думают, как о бывшей девушке принца Гарри. Крессида отметила и то, что в современном мире у амбициозной женщины больше возможностей проявить себя.
 



0 Не нравится 1 Нравится 29.11.2017 Теги: Крессида Бонас принц гарри

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