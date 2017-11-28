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Том Харди становится звездой Instagram


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Том Харди (Tom Hardy) теперь как все приличные знаменитости.

Британский актер зарегистрировался в Instagram и увлеченно постит фотографии. Причем Том предпочитает преимущественно олдскульные черно-белые снимки.

 

Публикация от Tom Hardy (@tomhardy)

Том считается парнем скрытным. Он без особого удовольствия общается с прессой и не распространяется о личной жизни. Так что появление Харди в популярной соцсети стало приятным сюрпризом поклонникам. Впрочем, даже в Insta актер верен себе - он не подписывает снимки, не отмечает геолокацию, не указывает людей, позирующих с ним на фото.

 

Публикация от Tom Hardy (@tomhardy)

Напомним, в начале года Харди представил сериал «Табу». Том выступил продюсером и исполнителем главной роли. Проект оказался не очень успешным в финансовом плане, но критики отметили отличную работу Харди, сыгравшего отчаянного психопата.

 

Публикация от Tom Hardy (@tomhardy)

Как пояснял актер, приступая к работе над сериалом, он учился быть по-настоящему пугающим. «Основной принцип устрашения, запугивания связан с изменением температуры в комнате и знанием, как это сделать. Я встречался с этим в реальной жизни. И это очень страшно. Это нечто, что ты можешь изучить и научиться использовать как актер. И лучше пережить это на сцене, чем в реальной жизни. Я очень чувствителен к перепадам температуры и играм, в которые мы все играем. Тут вопрос в том, какие мы настоящие за тем образом, что создали для публики».

Ранее мы писали:

Том Харди скрывает наследника. У звезды родился второй ребенок.

Том Харди не хочет вспоминать о бисексуальности. Подобные развлечения для артиста в прошлом. 

Том Харди тайком женился. Актер сочетался браком с Шарлоттой Райли. 


0 Не нравится 1 Нравится 28.11.2017 Теги: Том Харди

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