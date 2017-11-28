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Максим Виторган показал обновленную квартиру


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Супруг Ксении Собчак вовсю старается для семьи. Максим Виторган даже поспешил с ремонтом квартиры матери, чтобы обустроить поскорее семейное гнездышко. Творчески к обустройству жилья подошла и Ксения.

 

Двухкомнатная квартира находится в самом центре столицы, на Краснопресненской набережной. Ремонт был затеян еще пару лет назад, но у пары возникли проблемы с дизайнерами. Известно, что Ксения помогает с обстановкой, подбирает мебель в новое жилье.   

В квартире Аллы Балтер планируют жить Максим, Ксения и маленький Платон, там они будут и принимать друзей, пишет StarHit. Максим переехал в эту квартиру с родителями еще в 1979 году, летом. «Аккурат перед тем, как я пошел в школу, в первый класс. До этого мы жили в коммуналке на Смоленке, и эта квартира, как ни странно, тоже была коммунальной», - рассказал актер.

Пара обустраивает квартиру под свои вкусы. Но одно останется неизменным – это красивые виды из окон. И Виторган ими восхищается.

«Например, из кухни на родной двор. Конечно, он тоже сильно изменился, но хотя бы спортивная площадка, где мы играли на квас в футбол, осталась той же. Вообще, эта квартира меня с детства сильно разбаловала: шикарный вид на гостиницу «Украина», на реку», – рассказал Максим.

Ремонт квартиры протекал непросто, да и времени на него ушло прилично. Но Ксении доставляет удовольствие подбирать мебель. И супруг с ней не спорит, полностью доверяя  ее вкусу.

Ксения Собчак же рассказала, что ей нравятся предметы интерьера с историей. Например, ее вдохновил комод ручной работы. «Еще он из коллекции в духе 1950-х, то есть времен постройки дома», – цитирует Собчак издание Houzz.    
 



1 Не нравится 0 Нравится 28.11.2017 Теги: Максим Виторган Ксения Собчак

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Обсуждение 4  

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  • омг
    Для предвыборной кампании всё неплохо. И фоточки, и жизнь в свекровиной двушке
    		 28.11.17 19:01
         
    2
         
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  • Ксю
    Неприятные конфликтные люди-демагоги. Не удивительно, что конфликты с дизайнерами. У Собчак конфликт со всеми. Такую женщину неприятно иметь в каком либо статусе.Подпуга, соседка, клиентка, просто "вместе ехали в поезде" Бабабабаба . На одной громкой ноте . Боюсь уже просто напороться в нете на какие либо ее звуковые записи...Если еще к Виторганам относилась с уважением и интересом, то после того как туда замешалась Собчак страшно. Насколько Балтер была утонченной женщиной и настолько ужасно примыкание к этой семье этой дамы. Я как вижу ее - в голове только "БАБАБАБАБА!" такое громко-забивающие все живое вокруг...
    		 28.11.17 18:53
         
    4
         
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