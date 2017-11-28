Максим Виторган показал обновленную квартиру

Супруг Ксении Собчак вовсю старается для семьи. Максим Виторган даже поспешил с ремонтом квартиры матери, чтобы обустроить поскорее семейное гнездышко. Творчески к обустройству жилья подошла и Ксения.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Ноя 27 2017 в 8:48 PST

Двухкомнатная квартира находится в самом центре столицы, на Краснопресненской набережной. Ремонт был затеян еще пару лет назад, но у пары возникли проблемы с дизайнерами. Известно, что Ксения помогает с обстановкой, подбирает мебель в новое жилье.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Ноя 23 2017 в 10:21 PST

В квартире Аллы Балтер планируют жить Максим, Ксения и маленький Платон, там они будут и принимать друзей, пишет StarHit. Максим переехал в эту квартиру с родителями еще в 1979 году, летом. «Аккурат перед тем, как я пошел в школу, в первый класс. До этого мы жили в коммуналке на Смоленке, и эта квартира, как ни странно, тоже была коммунальной», - рассказал актер.

Пара обустраивает квартиру под свои вкусы. Но одно останется неизменным – это красивые виды из окон. И Виторган ими восхищается.

«Например, из кухни на родной двор. Конечно, он тоже сильно изменился, но хотя бы спортивная площадка, где мы играли на квас в футбол, осталась той же. Вообще, эта квартира меня с детства сильно разбаловала: шикарный вид на гостиницу «Украина», на реку», – рассказал Максим.

Ремонт квартиры протекал непросто, да и времени на него ушло прилично. Но Ксении доставляет удовольствие подбирать мебель. И супруг с ней не спорит, полностью доверяя ее вкусу.

Ксения Собчак же рассказала, что ей нравятся предметы интерьера с историей. Например, ее вдохновил комод ручной работы. «Еще он из коллекции в духе 1950-х, то есть времен постройки дома», – цитирует Собчак издание Houzz.

