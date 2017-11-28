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Что с Олегом Табаковым?


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Народный артист СССР, художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков накануне был госпитализирован. Сам Олег Павлович подтвердил прессе информацию, но слухи о причинах поползли пугающие.

Как стало известно, Табаков находится в шестом отделении реанимации Городской клинической больницы №1 имени Пирогова. По данным прессы, медики оценивают состояние актера как крайне тяжелое. Появилась информация о том, что у Олега Павловича сепсис - заражение крови.

Однако Антон Табаков, старший сын артиста, сообщил прессе, что у отца воспаление легких. «Он находится в Первой градской. Действительно, у него после обследования (диагностировано) воспаление легких», — цитирует РБК Антона Олеговича.

Младший же сын звезды Павел утверждает, что Олег Павлович проходит плановое стоматологическое обследование, «все в порядке» и «проблем никаких нет».

Тем временем в «Табакерке» отменены два спектакля с участием 82-летнего артиста. Кроме того, на официальном сайте МХТ сообщается об отмене запланированного на 29 ноября спектакля «Юбилей ювелира» (поставлен к 80-летию Табакова), в котором худрук исполняет главную роль.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 28.11.2017 Теги: Олег Табаков

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