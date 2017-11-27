Принц Гарри рассказал о своей невесте

Только сегодня стало известно, что принц Гарри (Harry) и Меган Маркл (Meghan Markle) помолвлены, как уже появляются новые подробности. Пара сфотографировалась вместе для СМИ, затем ответила на несколько вопросов журналистов.

У журналистов накопилось явно много вопросов к Гарри и его невесте. Один репортер спросил принца, как он сделал предложение. Пара отказалась отвечать, но отметила, что это было очень романтично. Затем другой репортер спросил, как принц понял, что Меган «та самая». 33-летний Гарри с легкой улыбкой ответил: «Сразу, как только мы встретились в первый раз».

Меган и принц Гарри стали встречаться с прошлого лета. Девушка даже отказалась от съемок в сериале «Форс-мажоры», чтобы переехать в Лондон поближе к возлюбленному, пишет justjared.com.

Патрик Джей Адамс (Patrick J. Adams), актер и коллега Меган по сериалу «Форс-мажоры», недавно написал твит о ее помолвке. 36-летний актер даже пошутил: «Она сказала, что всего лишь выйдет за молоком». Пару месяцев назад Патрик опубликовал свое фото с Меган, но разразился скандал, и актера принудили удалить свои аккаунты.

Букингемский дворец объявил о помолвке принца Гарри сегодня в официальном сообщении. Известно, что пара оформит брак весной 2018 года и будет жить в коттедже Ноттингема на территории Кенсингтонского дворца.



Источник фото: Globallookpress.com