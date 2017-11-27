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Жена Джигарханяна обвиняется в новой афере


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Семейный скандал известного артиста Армена Джигарханяна не утихает. В одном из московских судов начинается бракоразводный процесс актера с Виталиной Цымбалюк-Романовской. А тем временем дама обвиняется в новой афере.

Ранее Джигарханян обвинил жену в мошенничестве. Стало известно, что именно Виталина является владелицей квартиры, где проживал Армен Борисович. По словам самой женщины, актер оформил на нее недвижимость без всякого давления с ее стороны.

Теперь же у репортеров НТВ появилась информация о том, что Цымбалюк-Романовская сняла со счета Джигарханяна по доверенности более 4 миллионов рублей, не оставив ни копейки. Снятие средств было произведено 10 октября, а через некоторое время Виталина заявила об исчезновении мужа. Напомним, после скандала Цымбалюк-Романовская уволилась с поста директора театра и на какое-то время покинула Москву.

На прошлой неделе сообщалось о госпитализации Армена Борисовича. На фоне скандала у актера, страдающего диабетом, отнялись ноги. По словам друзей, сейчас актер чувствует себя неплохо и находится в одном из подмосковных пансионатов.

Ранее мы писали:

Армен Джигарханян: «У бедных людей и эмоции небогатые». Артист считает, что финансы влияют на способность к творчеству. 

Билли Боб Торнтон тайно женился. Актер решил еще раз попытать счастья в браке.

Возлюбленная Джигарханяна разоткровенничалась. Дама рассказала о романе с актером. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 27.11.2017 Теги: Армен Джигарханян

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