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Виктория Дайнеко ищет любовь


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Виктория Дайнеко два месяца назад стала свободной девушкой. Развод с музыкантом Дмитрием Клейманом девушка переживала болезненно, но старалась держаться и даже бравировать. А теперь артистка готова к новым отношениям.

Виктория решила попытать счастья на известном сайте знакомств. Артистка опубликовала в Insta эффектный снимок и написала: «Развод отличный повод поменять фото на #badoo. Как думаете, это подойдет?»

Многие поклонники отметили, что на фото певица выглядит не просто красивой, но даже загадочной. Правда, некоторые подписчики посоветовали Виктории не торопиться. «Совет тебе на будущее: не выкладывай на всеобщее обозрение свои отношения, — написал некий доброжелатель. — Как бы ни сложился твой брак: удачно или неудачно, твой муж был твоим выбором, нужно уважительно к нему относиться».

Напомним, о расставании с Клейманом певица сообщила весной. Затем стало известно о том, что музыкант подал заявление на развод. «Поставлена точка. А когда есть ясность, это прекрасно. Я такой человек: пока окончательную точку не поставлю, не могу пойти дальше, даже флиртовать с мужчинами не могу. Все это время я ждала от мужа какого-то решения. И вот я его, наконец, дождалась. Правда, рассчитывала на другое», - говорила исполнительница.

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0 Не нравится 0 Нравится 24.11.2017 Теги: виктория дайнеко

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