Семья Хворостовского призывает вести борьбу с онкологией

В Москве готовятся проводить в последний путь знаменитого баритона Дмитрия Хворостовского. Артист скончался 22 ноября, после отчаянной борьбы с онкологией. И вчера семья звезды обратилась к скорбящим поклонникам.

На странице Хворостовского в Facebook появилось сообщение: «Семья Хворостовских хотела бы поблагодарить всех за поток любви и поддержки в это трудное время. Вместо цветов они предлагают делать пожертвования в пользу Cancer Research UK».

Британская организация Cancer Research занимается исследованием развития онкологических заболеваний. На сайте организации опубликован некролог Хворостовскому и дана информация о раковых опухолях мозга.

Ранее Флоранс Илли, вдова артиста, поблагодарила за поддержку. «Дорогие друзья, огромное спасибо за вашу поддержку! Ваше участие помогает нам пережить это сложнейшее время. Наша семья потеряла мужа, отца и сына. Мы скорбим. Мы признательны всем, кто скорбит вместе с нами», — цитирует слова дамы РИА Новости.

Напомним, опухоль у Хворостовского была диагностирована летом 2015 года. Артист старался не падать духом и после первого курса лечения продолжил выступать. В конце прошлого года по состоянию здоровья баритон был вынужден отменить запланированные концерты.

Ранее мы писали:

Дмитрий Хворостовский рассказал о борьбе с раком. Артист пообещал справиться с болезнью и сдержал свое слово.

Источник фото: Globallookpress.com