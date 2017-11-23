Семилетняя дочь Тутты Ларсен стала ведущей на ТВ

Дети – наше будущее, но и в настоящем им открыты двери. Реализовать себя на телевидении смогла семилетняя дочь Тутты Ларсен Марфа. Девочка теперь будет вести вместе с мамой кулинарную программу. И пока Марфа справляется с ответственной задачей на ура.

Публикация от Tutta Larsen, Тутта Ларсен (@larsentut) Ноя 15 2017 в 4:50 PST

Девочка стала ведущей кулинарного шоу «Завтрак на Ура!». Как рассказывает Тутта, ее дочь вполне органична в роли ведущей, а главное – ей интересно. «Она очень непосредственная девочка и естественная сама по себе. Марфа комфортно себя чувствует в телевизионной среде и совсем не стесняется публики: с удовольствием выходит на сцену, читает стихи», - рассказала ведущая.

Как призналась Тутта, девочке дается сложнее то, что требует времени на подготовку, а вот в импровизации Марфе нет равных. Она не чувствует скованности и свободно общается перед камерой, однако, гонясь за результатом, Марфе часто не хватает терпения. Как пояснила Тутта, такая нетерпеливость свойственна возрасту Марфы. К тому же она слишком энергичный ребенок, пишут «7Дней».

Тутта также рассказала о самом шоу. Как и следовало ожидать, сложных рецептов в программе вы не увидите, ведь она рассчитана на детей. «То, что мы готовим с Марфой, могут приготовить все родители со своими детьми. При этом это будет вкусно, полезно и красиво! Часто родителям трудно уговорить ребенка съесть что-то полезное. А овсяную кашу с совенком из бананов съест любой ребенок. При этом приготовление такого завтрака не займет много времени», - рассказала Тутта.

Стоит отметить, что Марфа трудится не бесплатно. За свою работу она получает гонорар, и вместе с мамой девочка потом решает, на что пойдут эти деньги.

Премьера кулинарного шоу состоится уже 24 ноября, программа будет выходить по пятницам на телеканале «Карусель».

