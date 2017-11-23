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Кевин Харт забрал супругу из роддома


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Кевин Харт (Kevin Hart) и его жена Энико Пэрриш (Eniko Parrish), наконец-то, покинули роддом, где на днях актриса родила сына Кензо. И счастливый папа  успел опубликовать в Insta фото после выписки.

 

Комедийный актер опубликовал снимок, сделанный на парковке, на фото видно, как он целует супругу с ребенком. «Маленький мужчина отправляется домой. Как можете видеть, с Энико все в порядке. Она настоящая рок-звезда», - подписал фото комик.  «Женское тело невероятно. Силу, равную той, которую она показала за последние три дня, мне никогда не доводилось видеть. Я счастливчик, что ты есть в моей жизни и что могу называть тебя своей женой», - добавил он.

Пара оформила свои отношения не далее как в прошлом августе пышной церемонией в Санта-Барбаре. У Харта уже имеются десятилетний сын Хендрикс и двенадцатилетняя дочь Хэвен от предыдущего брака.

После рождения сына Пэрриш поблагодарила всех, кто беспокоился о ней. «Спасибо всем за теплые пожелания и молитвы», - написала она. «Бог послал нам здорового и счастливого принца как раз ко Дню благодарения. Эти праздничные дни стали особо праздничными для нас. Мое приключение в материнство начинается».

Во время беременности паре пришлось пережить скандал, связанный с супружеской неверностью. В сентябре Харт рассказал о случившемся, извинился перед своей женой и пояснил, что кто-то использовал записи и фотографии для того, чтобы получить от него деньги.
 



0 Не нравится 0 Нравится 23.11.2017 Теги: Кевин Харт

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