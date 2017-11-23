Дженнифер Лоуренс рассталась с Дарреном Аронофски

Дженнифер Лоуренс (Jennifer Lawrence) - девушка успешная и привлекательная. Вот только в личной жизни ей не очень везет. Как выяснилось, звезда рассталась с режиссером Дарреном Аронофски (Darren Aronofsky) после весьма бурного романа.

По данным таблоидов, 27-летняя актриса и 48-летний режиссер расстались в начале ноября. Дженнифер и Даррен не устраивали друг другу сцен и, по словам инсайдеров, сохранили дружеские отношения. Настолько дружеские, что вместе присутствовали на одной из звездных церемоний несколько недель назад.

Роман Лоуренс и Аронофски завязался в прошлом году, на съемках хоррора «Мама!». На премьере фильма на Венецианском кинофестивале в сентябре пара не скрывала чувств. Сама же актриса говорила, что чувствует себя очень счастливой рядом с кинематографистом. «У нас прекрасные отношения, он меня очень поддерживает. Кроме того, наш роман не похож на мои предыдущие романы. Раньше у меня получались сложные и запутанные отношения, а с Дарреном все совершенно по-другому».

Ранее у Дженнифер были непродолжительные отношения с солистом группы Coldplay Крисом Мартином (Chris Martin) и актером Николасом Холтом (Nicholas Hoult).

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Источник фото: Globallookpress.com