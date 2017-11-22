Скончался Дмитрий Хворостовский

Он более двух лет боролся с онкологией. Он сражался до последнего, демонстрируя чудеса выдержки и мужества. К несчастью, болезнь оказалась сильнее. Дмитрий Хворостовский скончался. Скорбим и выражаем соболезнования родственникам.

О смерти знаменитого баритона одним из первых сообщил журналистам Иосиф Кобзон. Затем информацию опубликовал в Twitter Дмитрий Маликов. Чуть позже на официальной странице сообщества певца в Facebook появилось сообщение: «От имени семьи Хворостовских мы с тяжелым сердцем сообщаем о кончине в возрасте 55 лет Дмитрия Хворостовского — любимого оперного баритона, мужа, отца, сына и друга».

Уточняется, что артист скончался сегодня, 22 ноября, утром, в кругу семьи.

Напомним, летом 2015 года у Хворостовского была диагностирована опухоль мозга. Артист прошел курс лечения в одной из лондонских клиник, ему стало лучше, и на некоторое время баритон вернулся на сцену. «Сейчас для меня каждый выход на сцену — это испытание и победа. Мне приходится даже заставлять себя работать. Но после концертов я чувствую себя гораздо лучше», - говорил артист.

В декабре прошлого года Хворостовский заявил о намерении сосредоточиться на борьбе с болезнью и тем не менее несколько раз планировал выступления.

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Источник фото: Globallookpress.com