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Кендалл Дженнер стала самой высокооплачи­ваемой моделью


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Что отличает топ-моделей от остальных манекенщиц? Сотрудничество с крутыми дизайнерами, впечатляющее портфолио и приличные гонорары. Долгое время самой высокооплачиваемой моделью была Жизель Бюндхен (Gisele Bündchen). Теперь же пришла пора перемен.

 
 
 

Лидером рейтинга самых высокооплачиваемых моделей по версии Forbes стала Кендалл Дженнер (Kendall Jenner). Годовой доход девушки от рекламных контрактов, участия в семейном реалити-шоу составил 22 миллиона долларов.

Жизель, которая была лидером на протяжении 15 лет, теперь на втором месте с 17,5 миллионами. Впрочем, Бюндхен завершила карьеру на подиуме еще несколько лет назад, и сейчас в приоритетах звезды - воспитание детей.

На третьем месте Крисси Тейген (Chrissy Teigen) с 13,5 млн долларов, затем идет Адриана Лима (Adriana Lima) с суммой в 10,5 миллиона. По 9,5 млн долларов заработали Джиджи Хадид (Gigi Hadid) и Роузи Хантингтон-Уайтли (Rosie Huntington-Whiteley). Белла Хадид (Bella Hadid), как ни странно, только на девятом месте с 6 миллионами.

И напоследок еще одна сенсация - Эшли Грэм (Ashley Graham) заняла десятое место с 5,5 миллионами. Эшли стала первой моделью plus-size, вошедшей в топ рейтинга.

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0 Не нравится 0 Нравится 22.11.2017 Теги: Кендалл Дженнер

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