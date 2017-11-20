Марго Робби ждет первенца
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Марго Робби (Margot Robbie) сейчас почти что на пике карьеры. Фильм «Я, Тоня», в котором Марго сыграла главную роль, в списке самых ожидаемых премьер следующего года. Но будет ли сама Робби на премьере?
Похоже, 27-летняя актриса ждет первенца. К такому выводу пришли светские обозреватели издания NW, заметив, что на одной из недавних звездных церемоний в Лос-Анджелесе Марго появилась в богемном наряде с цветочным принтом от Louis Vuitton. Платье прекрасно скрывало линию талии актрисы и, скорее всего, было выбрано именно по этой причине.
Напомним, в конце прошлого года Робби сочеталась браком с режиссером Томом Акерли (Tom Ackerley). «Марго захотелось стать мамой почти сразу после свадьбы. И она всегда говорила, что когда окажется в интересном положении, то сообщит об этом только родным и самым близким друзьям», - сообщил инсайдер.
Кстати, сама актриса в одном из недавних интервью рассказала, что после свадьбы ее отношения с любимым не изменились: «Мы были лучшими друзьями и соседями по комнате раньше, вот и теперь мы все такие же лучшие друзья и соседи по комнате, поэтому ничего не изменилось вообще».
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Источник фото: Globallookpress.com
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