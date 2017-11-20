Болгарский теннисист Григор Димитров поблагодарил свою девушку Николь Шерзингер (Nicole Scherzinger) за то, что именно она помогла ему одержать победу на Nitto ATP Finals в воскресенье. После своего триумфа спортсмен продемонстрировал редкую для него эмоциональность, при этом он отдельно выделил заслуги певицы.

Николь не присутствовала на соревнованиях, так как в это время находилась на съемках X-Factor, что заставило Григора пошутить: «Она прячется где-то там. Она заслуживает благодарности за все мои успехи на этой неделе, она просто невероятна».

Пара встречается с 2015 года, но предпочитает хранить свои отношения подальше от камер. Новости об их романе стали известны спустя несколько месяцев после того, как Николь рассталась с чемпионом «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном. Григор раньше встречался со звездой тенниса Марией Шараповой, но они расстались через три года, в июле 2015.

В интервью журналу Fabulous Николь рассказала о своем романе с Григором, сообщив, что совершенно счастлива и наслаждается каждым мгновением. Говоря о Льюисе, она сказала, что он полностью в прошлом. Льюис же в интервью в 2015 году сказал, что долго был в постоянных отношениях, ему не хватало той холостяцкой жизни, которую вели некоторые его друзья, и он не только полностью отдал себя работе, но и успел попутешествовать.

