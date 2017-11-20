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Гордон советует Волочковой сменить пиар-стратегию


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Анастасия Волочкова недавно оказалась в центре очередного секс-скандала. В Сети появились откровенные снимки балерины с экс-возлюбленным, бизнесменом Черменом Дзотовым. Звезда готова подать в суд, но Катя Гордон, как владелица адвокатской конторы, полагает, что Настя немного лукавит.

Интимные снимки Волочковой стали предметом пошлых шуток и бурных дискуссий. Сама звезда заявила о том, чтобы обратиться с иском против Дзотова, который, по предположению балерины, обнародовал снимки с определенным умыслом.

«Для меня этот человек не существует. Есть вещи, которые прощать нельзя. Я считаю, что простить предательство просто невозможно. Я не буду рада, если его посадят в тюрьму, но человек должен быть наказан», - заявила Анастасия.

Но Гордон в эфире программы «Звезды сошлись» предположила, что Волочкова ведет спланированную пиар-акцию. «Я считаю, что здесь может быть два варианта событий. Либо речь идет о какой-то глупости и легкомысленности, либо это спланированная акция. Недавно ходили слухи, которые, к счастью, не подтвердились, что Настя оказывает сексуальные услуги за деньги. И тут появляется некий совершенно неизвестный мужчина, который во всех интервью говорит, что это был секс не за деньги. Таким образом, она могла попытаться очистить репутацию», - заявила Катерина.

Кстати, Дзотов в свою очередь заявил, что случившийся скандал - попытка испортить его репутацию.

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0 Не нравится 0 Нравится 20.11.2017 Теги: анастасия волочкова

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Обсуждение 1  

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  • Ксю
    Странно, никто ей не предложит представить какие либо ее работы. Улановаой и Плисецкой не нужны никакие пиар акции. Да и Вишнева и Лопаткина не раздеваются, что бы быть знаменитыми . Просто танцуют, ставят спектакли, новые интересные работы..А эта давно ничено не делает как балерина...Пиарится на голизне...
    		20.11.17 18:40
         
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