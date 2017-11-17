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Сталлоне не согласен с обвинением в изнасиловании


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Секс-скандал в Голливуде продолжается. Теперь в изнасиловании обвиняется Сильвестр Сталлоне (Sylvester Stallone). Таблоиды обнаружили улики против "Итальянского жеребца".

Журналисты Daily Mail обнаружили полицейский рапорт, в котором сообщалось об инциденте в Лас-Вегасе в 1986 году. Якобы актер пригласил 16-летнюю девушку в свой номер и заставил ее заняться сексом втроем - с ним и его телохранителем.

Представитель знаменитости тут же выступила с опровержением, заявив, что история «абсолютно лживая». И представители властей никогда не обращались к Сталлоне в связи с расследованием подобного.

Daily Mail же уточняет, что пострадавшая чувствовала себя униженной и подписала форму «без обвинения». Представители полиции пояснили журналистам TMZ, что в этом случае правоохранительные органы не могут полноценно расследовать инцидент.

Напомним, в октябре более 40 актрис обвинили продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Через некоторое время подобные обвинения были выдвинуты против режиссеров Джеймса Тобэка и Бретта Рэтнера, актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана.

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Сильвестр Сталлоне: «Обидно быть Рокки». Долгое время актера называли именем его героя.

Сильвестр Сталлоне терроризирует дочерей. Актер ставит своим дочерям довольно жесткие условия. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 17.11.2017 Теги: Сильвестр Сталлоне

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