 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Хайди Клум показала пикантное фото


1 0

Хайди Клум (Heidi Klum) всегда любила появляться на пляже топлес, но теперь модель решила, что и нижняя часть бикини ей ни к чему. Хайди - 44 года, но у нее по-прежнему молодое тело, которому могут позавидовать и юные красотки.

 
 

CALIFORNIA DREAMING 🌞🌴❤️🌈😻🦋

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

16 ноября Хайди разместила в Insta фото, на котором видно, как модель принимает солнечные ванны нагишом. Подписчики признают, что на снимке она выглядит совершенно потрясающе. Судя по всему, фотография была сделана несколько раньше, так как подписана она «Калифорнийские мечты», а сейчас в Калифорнии уже достаточно прохладно.

На снимке модель лежит на животе поверх синего пляжного полотенца, и видны ее обнаженные ягодицы. Поклонники модели сходятся в том, что это самый лучший способ избежать следов от купальника на загорелой коже.

Мать четырех детей неоднократно загорает на пляже топлес. Она никогда не стеснялась показывать свое тело и не имела ничего против наготы. В грядущие праздники знаменитость собирается на Карибы, где папарацци предстоит нелегкая работа делать снимки с тяжелыми длиннофокусными объективами, стараясь запечатлеть Хайди во всей ее естественной красоте.



0 Не нравится 1 Нравится 17.11.2017 Теги: Хайди Клум

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору