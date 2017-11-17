Хайди Клум показала пикантное фото

Хайди Клум (Heidi Klum) всегда любила появляться на пляже топлес, но теперь модель решила, что и нижняя часть бикини ей ни к чему. Хайди - 44 года, но у нее по-прежнему молодое тело, которому могут позавидовать и юные красотки.

CALIFORNIA DREAMING 🌞🌴❤️🌈😻🦋 Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) Ноя 16 2017 в 2:42 PST

16 ноября Хайди разместила в Insta фото, на котором видно, как модель принимает солнечные ванны нагишом. Подписчики признают, что на снимке она выглядит совершенно потрясающе. Судя по всему, фотография была сделана несколько раньше, так как подписана она «Калифорнийские мечты», а сейчас в Калифорнии уже достаточно прохладно.

На снимке модель лежит на животе поверх синего пляжного полотенца, и видны ее обнаженные ягодицы. Поклонники модели сходятся в том, что это самый лучший способ избежать следов от купальника на загорелой коже.

Мать четырех детей неоднократно загорает на пляже топлес. Она никогда не стеснялась показывать свое тело и не имела ничего против наготы. В грядущие праздники знаменитость собирается на Карибы, где папарацци предстоит нелегкая работа делать снимки с тяжелыми длиннофокусными объективами, стараясь запечатлеть Хайди во всей ее естественной красоте.