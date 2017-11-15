Решение австралийцев легализовать однополые браки обрадовало Херд

В Австралии большинство жителей проголосовали за легализацию однополых браков. Это решение обрадовало Эмбер Херд (Amber Heard). Ведь известно, что актриса любит не только мужчин.

Публикация от Amber Heard (@amberheard) Ноя 15 2017 в 2:16 PST

31-летняя актриса выразила свою радость по поводу новостей на церемонии вручения премий GQ Men Of The Year, которая проходила в Сиднее. Сама Эмбер получила награду «Женщина года».

«Я принимаю эту награду от имени своих собак, - пошутила Херд, прежде чем аплодировать историческим результатам опроса Австралии. Эмбер заявила, что о новостях она узнала в самолете, пилот вышел на громкую связь и сообщил о голосовании.

«Каждый человек в самолете захлопал», - заявила Эмбер.

Напомним, на днях Херд сообщила в интервью изданию Allure, что сама себя она никак не идентифицирует, она встречается как с женщинами, так и с мужчинами. По словам актрисы, ей нередко говорили о том, что с ее выходками она не сможет построить нормальную карьеру. «Но я не могу действовать иначе», - заявила Херд.

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