Решение австралийцев легализовать однополые браки обрадовало Херд
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В Австралии большинство жителей проголосовали за легализацию однополых браков. Это решение обрадовало Эмбер Херд (Amber Heard). Ведь известно, что актриса любит не только мужчин.
31-летняя актриса выразила свою радость по поводу новостей на церемонии вручения премий GQ Men Of The Year, которая проходила в Сиднее. Сама Эмбер получила награду «Женщина года».
«Я принимаю эту награду от имени своих собак, - пошутила Херд, прежде чем аплодировать историческим результатам опроса Австралии. Эмбер заявила, что о новостях она узнала в самолете, пилот вышел на громкую связь и сообщил о голосовании.
«Каждый человек в самолете захлопал», - заявила Эмбер.
Напомним, на днях Херд сообщила в интервью изданию Allure, что сама себя она никак не идентифицирует, она встречается как с женщинами, так и с мужчинами. По словам актрисы, ей нередко говорили о том, что с ее выходками она не сможет построить нормальную карьеру. «Но я не могу действовать иначе», - заявила Херд.
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