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Решение австралийцев легализовать однополые браки обрадовало Херд


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В Австралии большинство жителей проголосовали за легализацию однополых браков. Это решение обрадовало Эмбер Херд (Amber Heard). Ведь известно, что актриса любит не только мужчин.

 

31-летняя актриса выразила свою радость по поводу новостей на церемонии вручения премий GQ Men Of The Year, которая проходила в Сиднее. Сама Эмбер получила награду «Женщина года».

«Я принимаю эту награду от имени своих собак, - пошутила Херд, прежде чем аплодировать историческим результатам опроса Австралии. Эмбер заявила, что о новостях она узнала в самолете, пилот вышел на громкую связь и сообщил о голосовании.

«Каждый человек в самолете захлопал», - заявила Эмбер.

Напомним, на днях Херд сообщила в интервью изданию Allure, что сама себя она никак не идентифицирует, она встречается как с женщинами, так и с мужчинами. По словам актрисы, ей нередко говорили о том, что с ее выходками она не сможет построить нормальную карьеру. «Но я не могу действовать иначе», - заявила Херд.

Ранее мы писали:

Эмбер Херд нашла замену Деппу? Актриса слишком много времени проводит в обществе Илона Маска.

Эмбер Херд призналась в подделке документов. Суд над актрисой прошел в Австралии. 

Эмбер Херд обвинила Деппа в домашнем насилии. Актриса потребовала запретить Деппу приближаться к ней ближе чем на 100 ярдов. 



2 Не нравится 1 Нравится 15.11.2017 Теги: Эмбер Херд

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