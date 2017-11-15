Жена Джигарханяна не готова дальше жить с актером

Армен Джигарханян разводится с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Артист оставил ранее принадлежащую ему квартиру на Молодогвардейской и недавно переселился в квартиру, приобретенную для него друзьями. А тем временем Виталина вернулась в Москву.

Цымбалюк-Романовская приняла участие в ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». По словам дамы, она не верит, что друзья Армена Борисовича действительно приобрели для него квартиру. «Квартира эта взята в аренду. Квартиру оплачивают, скорее всего, не друзья Армена Борисовича, а театр».

Виталина также объяснила причины своего отъезда из России. Сейчас женщина чувствует себя в безопасности. «Не хочу никого расстраивать, но я вернулась надолго. Соскучилась и вернулась. Я ни от кого не бежала. Мне просто хотелось побыть вдали от суеты, от этого скандала, который разразился».

Она добавила, что в принципе готова к разводу. По мнению Виталины, сейчас Джигарханян находится под сильным влиянием друзей. «Я бы согласилась жить только с Арменом Борисовичем». Напомним, ранее актер обвинил супругу в мошенничестве. В октябре, на фоне громкого скандала, Цымбалюк-Романовская уволилась с поста директора театра Джигарханяна.

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Источник фото: Globallookpress.com