Хэлли Берри наслаждается духовным путешествием

Актриса Хэлли Берри (Halle Berry) в свое время была довольно резкой дамой. Но сейчас ситуация меняется. Звезда отправилась в путешествие по Индии и делится с поклонниками своим опытом в Instagram.

51-летняя звезда выглядит совершенно умиротворенной на снимках. «Иногда вселенная посылает нас в места, которые больше всего нужны нашей душе, чтобы обрести ясность. Очень благодарна за возможность оказаться здесь!» - пишет Хэлли.

Публикация от Halle Berry (@halleberry) Ноя 13 2017 в 10:15 PST

Берри побывала в Мумбаи и Керале, где наслаждалась прогулками на лодке, посещала местные храмы и релаксировала на пляже. Актриса увлеченно постила свои вдохновляющие фотографии, и подписчики в восторге. Хэлли также провела несколько дней в оздоровительном центре Аюрведы в Аллеппи. «Она с большим интересом осматривала достопримечательности, включая пляж и храмы. И выглядела совершенно счастливой», - рассказал один из сотрудников центра.

Публикация от Halle Berry (@halleberry) Ноя 13 2017 в 4:23 PST

Напомним, ранее Берри намекнула на новый роман. У актрисы отношения с музыкальным продюсером Александром Грантом, работающим под псевдонимом Alex da Kid. В сентябре пара появилась на одном из модных показов, затем звезда представила совместную фотографию с подписью: «Мой баланс».

Ранее мы писали:

Хэлли Берри рассказала, как выглядеть моложе. Секрет звезды очень прост.

Хэлли Берри: «Не хочу делать операции». Актрису не прельщают достижения пластической хирургии.