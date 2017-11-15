 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Хэлли Берри наслаждается духовным путешествием


0 0

Актриса Хэлли Берри (Halle Berry) в свое время была довольно резкой дамой. Но сейчас ситуация меняется. Звезда отправилась в путешествие по Индии и делится с поклонниками своим опытом в Instagram.

51-летняя звезда выглядит совершенно умиротворенной на снимках. «Иногда вселенная посылает нас в места, которые больше всего нужны нашей душе, чтобы обрести ясность. Очень благодарна за возможность оказаться здесь!» - пишет Хэлли.

 

Берри побывала в Мумбаи и Керале, где наслаждалась прогулками на лодке, посещала местные храмы и релаксировала на пляже. Актриса увлеченно постила свои вдохновляющие фотографии, и подписчики в восторге. Хэлли также провела несколько дней в оздоровительном центре Аюрведы в Аллеппи. «Она с большим интересом осматривала достопримечательности, включая пляж и храмы. И выглядела совершенно счастливой», - рассказал один из сотрудников центра.

 

Напомним, ранее Берри намекнула на новый роман. У актрисы отношения с музыкальным продюсером Александром Грантом, работающим под псевдонимом Alex da Kid. В сентябре пара появилась на одном из модных показов, затем звезда представила совместную фотографию с подписью: «Мой баланс».

Ранее мы писали:

Главные секреты стройного тела Хэлли Берри. Как звезда поддерживает форму. 

Хэлли Берри рассказала, как выглядеть моложе. Секрет звезды очень прост. 

Хэлли Берри: «Не хочу делать операции». Актрису не прельщают достижения пластической хирургии. 



0 Не нравится 0 Нравится 15.11.2017 Теги: Хэлли Берри

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору