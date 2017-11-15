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Эмбер Херд напомнила о бисексуальности


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Голливудская звезда Эмбер Херд (Amber Heard) девушка весьма темпераментная. В свое время ей удалось очаровать Джонни Деппа (Johnny Depp) и Илона Маска (Elon Musk). Но Эмбер нравятся не только мужчины.

Херд стала звездой нового номера журнала Allure, приняла участие в эффектной фотосессии и согласилась поговорить о личном. Актриса встречается как с мужчинами, так и с женщинами, но пока не готова назвать себя истинной бисексуалкой.

«Я никак себя не идентифицирую. Я - человек. И мне нравятся те, кому я нравлюсь. Случалось, что я встречалась с женщиной, и папарацци сделали снимки, когда мы выходили после ужина (из ресторана). Мы держались за руки, и я поняла, что сейчас у меня две варианта: я могу отпустить ее руку, а когда меня спросят об этом, напомнить, что моя личная жизнь касается только меня. Или я могу не отпускать ее руку», - пояснила девушка.

По словам актрисы, ей нередко говорили о том, что с ее выходками она не сможет построить нормальную карьеру. «Но я не могу действовать иначе», - заявила Херд.

Напомним, актриса на протяжении года встречалась с миллиардером Илоном Маском, поговаривали о скорой свадьбе. В августе появились сообщения о разрыве, сам Маск заявил, что сейчас у него с Эмбер дружеские отношения.

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Эмбер Херд призналась в подделке документов. Суд над актрисой прошел в Австралии. 

Эмбер Херд обвинила Деппа в домашнем насилии. Актриса потребовала запретить Деппу приближаться к ней ближе чем на 100 ярдов. 



0 Не нравится 0 Нравится 15.11.2017 Теги: Эмбер Херд

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