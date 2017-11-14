Джигарханян получил квартиру от друзей

Вот уже почти месяц известный актер Армен Джигарханян живет в помещении собственного театра. Артист не желает видеть супругу, а поскольку все имущество Армена Борисовича переписано на жену, актер оказался в стесненном положении. Но друзья звезды постарались выручить.

Как сообщается, в скором времени Джигарханян переедет в трехкомнатную квартиру, расположенную недалеко от станции метро «Университет». Как сообщил журналистам друг актера Артур Согомонян, приобрести жилье помогли друзья. «Новая квартира значительно лучше, чем та, что была на Молодогвардейской улице. И по качеству, и по удобствам лучше. Ремонт уже сделан, но кое-что надо подправить с учетом пожеланий Армена Борисовича. Думаю, через неделю он сможет въехать туда».

Недавно Джигарханян подал на развод и попросил судью вести слушания в закрытом режиме. Супруга артиста Виталина Цымбалюк-Романовская уехала из Москвы и заявила, что намерена вернуться, когда «все успокоится». Тем временем сестра Армена Борисовича полагает, что актера постарались настроить против Виталины друзья. «Самое страшное, что оба друга прекрасно знали Виталину, поэтому это низменно и подло, что они сделали», - отмечает женщина.

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Источник фото: Globallookpress.com