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Жена Гайдуляна рассказала в стихах об измене


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Диана Очилова и Андрей Гайдулян расстались. Пара уже планирует разводиться, но супруга актера пока не может смириться с таким финалом. Диана поделилась своими переживаниями с подписчиками.

 

Диана выложила в Insta видеоролик, где она лежит в ванной с пеной и читает стихи. В этих строчках ощущается боль от измены супруга. «Ты стал такой новый, чужой. Милый, тебе не к лицу предательство. Милый, прошу, уйди».

«Творческий выброс. Делюсь с вами своим душевным взрывом. Непросто… Думаю, увидев это видео, я буду понята не только теми, кто переживает похожее, но и теми, кого благословила судьба. Может, кто-то знает, как утешить боль?», - подписала Очилова ролик.

Друзья пары подтвердили StarHit, что Диана и Андрей планируют разводиться, они пояснили, что актер и его супруга жили как на вулкане, все время ссорились. Возможно, такие отношения были обречены. Друзья пояснили, что сейчас Андрей проводит все свое время на съемках, а Диана учится на актрису в театральном вузе.

Напомним, Очилова и Гайдулян сыграли свадьбу в сентябре 2016 года. До этого события они встречались около семи лет. В 2015 году у Гайдуляна был диагностирован рак, артист проходил лечение в одной из немецких клиник. Более полугода Диана всеми силами поддерживала Гайдуляна. В итоге артисту удалось справиться с болезнью.



0 Не нравится 0 Нравится 14.11.2017 Теги: Диана Очилова Андрей Гайдулян

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