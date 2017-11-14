Жена Гайдуляна рассказала в стихах об измене

Диана Очилова и Андрей Гайдулян расстались. Пара уже планирует разводиться, но супруга актера пока не может смириться с таким финалом. Диана поделилась своими переживаниями с подписчиками.

Публикация от Diana Ochilova (@dianochka69) Ноя 14 2017 в 2:03 PST

Диана выложила в Insta видеоролик, где она лежит в ванной с пеной и читает стихи. В этих строчках ощущается боль от измены супруга. «Ты стал такой новый, чужой. Милый, тебе не к лицу предательство. Милый, прошу, уйди».

«Творческий выброс. Делюсь с вами своим душевным взрывом. Непросто… Думаю, увидев это видео, я буду понята не только теми, кто переживает похожее, но и теми, кого благословила судьба. Может, кто-то знает, как утешить боль?», - подписала Очилова ролик.

Друзья пары подтвердили StarHit, что Диана и Андрей планируют разводиться, они пояснили, что актер и его супруга жили как на вулкане, все время ссорились. Возможно, такие отношения были обречены. Друзья пояснили, что сейчас Андрей проводит все свое время на съемках, а Диана учится на актрису в театральном вузе.

Напомним, Очилова и Гайдулян сыграли свадьбу в сентябре 2016 года. До этого события они встречались около семи лет. В 2015 году у Гайдуляна был диагностирован рак, артист проходил лечение в одной из немецких клиник. Более полугода Диана всеми силами поддерживала Гайдуляна. В итоге артисту удалось справиться с болезнью.