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Вишнева вынуждена отказаться от участия в своем фестивале


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Знаменитая балерина Диана Вишнева готовится к открытию своего ежегодного фестиваля современной хореографии. Но, к сожалению, в этом году звезда не сможет стать непосредственной участницей «Context. Диана Вишнева».

В этом году «Context. Диана Вишнева» проводится в пятый раз. Организаторы обещают очень насыщенную интересную программу: выступление труппы Национального балета Нидерландов, артистов Дрю Джейкоби и Мэтта Фоли, труппы Эрика Готье.

Сама Вишнева на этот раз вынуждена довольствоваться лишь ролью хозяйки. «Мне пришлось принять решение, что я в этом году не буду участвовать в фестивале как артист, - сообщила балерина ТАСС. - Жизнь вносит свои коррективы, и не всегда можешь осуществить то, что планируешь. Мое определенное физическое состояние и настоятельные рекомендации врачей не дают мне возможности выступить на нашем юбилейном фестивале».

Юбилейный фестиваль современной хореографии пройдет с 12 по 19 ноября 2017 года в Москве и Санкт-Петербурге. Как обычно, в последний день фестиваля состоится финал конкурса молодых хореографов. Как уточняется, в этом году было подано рекордное число заявок от артистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Минска и других городов.

Ранее мы писали:

Песня дня. Па Вишневой под Рамазотти. Диана Вишнева стала звездой нового ролика итальянской звезды. 

Ульяна Лопаткина о том, каков ритм жизни настоящей балерины. Кроме как на занятия у станка, репетиции и выступления времени больше ни на что не остается. 

Балерина в большом городе. Жизнь после балета. Колонка артистки.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 10.11.2017 Теги: Диана Вишнева

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