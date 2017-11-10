Вишнева вынуждена отказаться от участия в своем фестивале

Знаменитая балерина Диана Вишнева готовится к открытию своего ежегодного фестиваля современной хореографии. Но, к сожалению, в этом году звезда не сможет стать непосредственной участницей «Context. Диана Вишнева».

В этом году «Context. Диана Вишнева» проводится в пятый раз. Организаторы обещают очень насыщенную интересную программу: выступление труппы Национального балета Нидерландов, артистов Дрю Джейкоби и Мэтта Фоли, труппы Эрика Готье.

Сама Вишнева на этот раз вынуждена довольствоваться лишь ролью хозяйки. «Мне пришлось принять решение, что я в этом году не буду участвовать в фестивале как артист, - сообщила балерина ТАСС. - Жизнь вносит свои коррективы, и не всегда можешь осуществить то, что планируешь. Мое определенное физическое состояние и настоятельные рекомендации врачей не дают мне возможности выступить на нашем юбилейном фестивале».

Юбилейный фестиваль современной хореографии пройдет с 12 по 19 ноября 2017 года в Москве и Санкт-Петербурге. Как обычно, в последний день фестиваля состоится финал конкурса молодых хореографов. Как уточняется, в этом году было подано рекордное число заявок от артистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Минска и других городов.

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Источник фото: Globallookpress.com