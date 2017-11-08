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Пугачева в восторге от Авербуха


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На днях в Москве состоялось закрытие сезона ледовых шоу Ильи Авербуха. И последний в этом году ледовый спектакль «Ромео и Джульетта» спешили посмотреть многие звездные персоны. Среди гостей шоу оказалась Алла Пугачева, и Примадонна не могла скрыть восторга.

По окончании спектакля Алла Борисовна вышла на лед, чтобы лично поздравить Илью Авербуха и Алексея Ягудина. Зрители поддержали артистов бурными овациями. Авербух был польщен. Он опубликовал совместный снимок с дивой и написал: «Такие мгновения запоминаешь навсегда!!!»

Среди звездных гостей ледового шоу также были замечены Татьяна Арнтгольц, Наталья Подольская, Алла Духова, Алиса Гребенщикова. Сергей Безруков пришел в компании супруги Анны Матисон, сына Ивана и дочери Анастасии.

«Это потрясающий проект! Назвать этот грандиозный спектакль шоу невозможно. В нем и лед, и вода, и пламень, а главное - любовь, и все великие чемпионы на льду!» - восторгался актер. «Илья Авербух сейчас номер один. Делать каждый спектакль лучше, чем предыдущий, может только он. Сегодня очень много разных шоу, но Авербух – это нечто невозможное», – поделилась впечатлениями актриса Екатерина Стриженова.

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0 Не нравится 0 Нравится 08.11.2017 Теги: Алла Пугачева

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