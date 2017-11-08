Глюкоза показала несчастную любовь

Певица Глюкоза обожает гламур и сексапил. Но и творческие эксперименты девушке не чужды. Артистка представила новый клип в стиле "романтический индастриал".

По сюжету ролика певица бредет по мрачному заброшенному району в поисках укромного места. Забравшись в обветшавшее здание, Глюкоза достает серебристый глиттер, с чувством размазывает по губам и погружается в своеобразный транс, вспоминая об ушедшей любви.

Как пояснила артистка, в ролике она пыталась показать историю «о мимолетности и хрупкости счастья и о том, что все мы можем к нему вернуться в наших мечтах... На пути к новому счастью». Кстати, съемки проходили в расположенном в Санкт-Петербурге Красном треугольнике — одном из старейших промышленных предприятий России.

Глюкоза сама написала сценарий, и, по ее словам, ее вдохновила дискуссия с друзьями на тему: «Стоит ли жить воспоминаниями, если они больше не дарят надежды?» «Я много думала о том, что мы и вправду зачастую живем иллюзиями или старой памятью в том прошлом, что дарило нам счастье или казалось таковым. Но главное, я задавалась вопросом – что дальше, когда кончается память? Ведь даже самые страшные воспоминания со временем заканчиваются, стираясь из памяти», - говорит исполнительница.

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