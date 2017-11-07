Почему семья Фриске не может общаться с Платоном?

Семья Фриске долгое время через суд добивалась возможности видеться с 4-летним Платоном. Однако до сих пор общение ребенка с родными резко ограничено. И как подозревает отец покойной Жанны Фриске, на Дмитрия Шепелева серьезно влияет его подруга.

Как заявил Владимир Борисович Фриске, сейчас у шоумена отношения с косметологом и подругой покойной Жанны Ксенией Степановой. И именно Ксения занимается воспитанием маленького Платона. В свое время девушка поддержала Дмитрия в момент, когда он переживал потерю любимой, и в итоге они сблизились.

«Подозреваю, что они подружились, еще когда Жанна болела. Иначе кто же вытаскивал у дочки документы, на которых впоследствии появлялись поддельные подписи?» - цитирует отца певицы Starhit.

По словам мужчины, на прошлой неделе была отменена ранее запланированная встреча Платона с родными. Якобы из-за болезни мальчика. Но Владимир Борисович полагает, что Степанова пытается интриговать. «Получается, Ксения заменила Платону и родную, и крестную мать. Ладно, пусть так! Но зачем ограничивать общение и игнорировать родных? Хотя последнее свидание с Платоном настолько меня шокировало, что даже и не знаю, как теперь быть… Внук тогда спросил: "Деда, где деньги, где дом?" Его настраивают против нас. Думаю, что нам уже ничего не поможет».

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