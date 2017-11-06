Джигарханян оговорил жену?

Армен Джигарханян недавно подал на развод. Артист обвиняет супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую в мошенничестве и угрозах. Сейчас дама покинула Россию, однако представительница Виталины на днях собрала пресс-конференцию и попыталась прояснить ситуацию.

Как сообщается, после развода с Виталиной Армен Борисович может остаться без квартиры. По некоторым данным, незадолго до свадьбы артист переписал на Цымбалюк-Романовскую всю свою недвижимость. Однако представительница дамы Элина Мазур заявила, что квартиры в Москве приобретены Виталиной на деньги ее отца.

«Ни одна из квартир, которые оформлены на Виталину Цымбалюк-Романовскую, не была ей подарена Арменом Джигарханяном, — подчеркивает Мазур. — Все эти квартиры были приобретены на личные средства Цымбалюк-Романовской, и подтвердить это элементарно».

По словам женщины, отец Виталины довольно состоятельный человек и владел некоторой долей в украинской компании, занимающейся разработкой полезных ископаемых. Мазур также уточнила, что на покупку одной из квартир супруга Джигарханяна брала кредит в размере 10 миллионов рублей, который погашается до сих пор.

Прояснилась также ситуация по поводу размеров доходов Армена Борисовича и Виталины. Зарплата дамы в бытность руководителем театра составляла 120 тысяч рублей, у Армена Борисовича - около 100 тысяч плюс гонорары за выходы на сцену. «Дело в том, что его должность — "Президент театра" — она почетная, а не денежная. И никаких излишних денег в этой семье не было. Скажу вам больше: после развода с Татьяной Власовой Армен Борисович остался ни с чем, счета его были пусты. И у Армена Борисовича за полтора года не было ни одного крупного предложения ни от кинокомпаний, ни от телешоу», - утверждает Мазур.

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Источник фото: Globallookpress.com