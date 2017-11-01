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Солнцев обвинил Дану Борисову в неблагодарности


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На днях Дана Борисова стала звездой телешоу «На самом деле». Телеведущая избавилась от зависимости и сейчас пытается вернуться к нормальной жизни. Но некоторые моменты в прошлом остаются для Борисовой болезненными, однако воспоминания о них спровоцировали скандал.

На недавнем шоу Дана заявила, что к наркозависимости ее подтолкнула мать. Когда Дана была юной, Екатерина Ивановна давала ей сильнодействующие успокоительные, и ведущая полагает, что таким образом родительница, без злого умысла, способствовала развитию аддикции.

Слова Борисовой не понравились многим поклонникам ведущей, а шоумен Рустам Солнцев открыто выразил возмущение. «Даночка, родная, любимая… Ты офигела. Позволяешь себе вещи, которые не имеешь права позволять. <...> Ты проехалась по собственной матери, с которой ты при мне пыталась помириться и мирилась раз пятьсот. К сожалению, все твои попытки наладить отношения с мамой заканчивались плачевно… На программе ты все так же вела себя стремно. Мол, все вокруг враги», - цитирует Рустама Starhit.

Солнцев поспешил напомнить, что именно ее мать подняла тревогу - сообщила о своем подозрении о наркозависимости дочери. И если бы не Екатерина Ивановна, могла бы случиться трагедия. «Дана, где бы ты была? И была бы ты вообще на белом свете? Читал какое-то одно из твоих последних интервью, в котором ты сказала, что тебе осталось две недели жизни - при том раскладе, в который ты сама себя погрузила. И что получили взамен все те, кто тебе помогал? Наглое обращение…»

Ранее мы писали:

Малахов рассказал о лечении Даны Борисовой. Ведущую отправили на реабилитацию.

Лепс рассказал о борьбе с наркозависимостью. По уверениям певца, с аддикцией можно справиться.

Дана Борисова учит жить. Ведущая объясняет, как получить подарки от мужчин.​



0 Не нравится 0 Нравится 01.11.2017 Теги: Дана Борисова

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